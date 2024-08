Adeus balayage! As luzes de caramelo e mel disfarçam rugas e rejuvenesce, saiba como usá-las

Parece que as mechas e o balayage ficaram no passado e abriram caminho em 2024 para um novo estilo de cabelo, as luzes.

E as luzes são mais sutis e elegantes do que as mechas, e iluminam o cabelo da melhor forma. As tendências deste ano são os tons de mel e caramelo.

Estes tons quentes são elegantes e também ajudam a rejuvenescer, disfarçando rugas e afinando os traços faciais, e nós te dizemos como usá-los.

Adeus balayage! As luzes caramelo e mel são as que rejuvenescem

Finas luzes de caramelo ou mel

Uma maneira sutil de adicionar tons de caramelo ao cabelo é optar por luzes finas que proporcionem brilho tanto ao cabelo quanto ao rosto.

Este tipo de luzes ficam bem tanto em cabelos curtos quanto longos, mas se você tiver cabelo longo, é melhor adicionar um tipo de franja para iluminar ainda mais o rosto e disfarçar as rugas.

Doces luzes dimensionais de caramelo ou mel

Também podes experimentar com luzes dimensionais, usando um tom de caramelo ou mel mais intenso no cabelo.

Isso é para criar um contraste e intensificar as dimensões, bem como disfarçar as rugas e dar profundidade ao seu cabelo, então são uma ótima opção.

Diadema de luz caramelo ou mel

Outra forma de usar esses tons é com luzes na diadema, que é mais ousado do que as mechas babylights e consiste em iluminar a seção superior do cabelo que emoldura o rosto.

Você pode aplicar apenas as luzes nesta parte, ou em todo o cabelo, mas enfatize nesta área para iluminar o rosto e fazer você parecer jovem.

Luzes grossas cor de caramelo ou mel

Se quiser um efeito mais ousado e jovem, então pode optar por umas madeixas grossas em tom caramelo ou mel que lhe deem brilho ao cabelo e ao rosto.

Com essas mechas, você também poderá ter uma mudança de visual muito chique e moderna sem precisar pintar todo o cabelo.

Luzes Foilayage caramelo ou mel

As luzes foilyage são diferentes do balayage e até melhores, e consistem em mechas pinceladas com luzes nestes tons, seja caramelo ou mel.

Estas luzes exigem trabalho, mas farão você parecer moderna, elegante e jovem, além de ajudar a rejuvenescer, então você vai amar.