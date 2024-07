O ritual muito poderoso para fazer neste último dia de julho e atrair abundância

(Yeko Photo Studio/Imagem de Racool_studio no Freepik)

Existe um ritual muito poderoso que você deve fazer neste último dia de julho para atrair abundância e dinheiro para sua vida.

De acordo com o site C5N, este ritual é ideal para decretar prosperidade para agosto. É simples, popular e eficaz, e deve ser praticado neste momento.

Com este ritual, você eliminará bloqueios, discussões e obstáculos em sua casa. O único material necessário é o sal, um item comum que você costuma ter na cozinha.

É essencial que, ao praticar o ritual da abundância e do dinheiro, você concentre sua fé e atenção para alcançar resultados efetivos.

Prepare o sal e coloque-o em todos os ralos da sua casa, pois é um ingrediente mágico e poderoso que ajudará a limpar e purificar os espaços.

Deixe o sal nos ralos pelo maior tempo possível. Ao enxaguar o ralo, concentre-se em como a água remove os problemas e observe como as coisas começam a melhorar a partir de agosto.

Ainda de acordo com as informações, por fim, ative o ritual com uma frase que você deve repetir consistentemente: “Com esta água, todos os meus bloqueios, problemas, invejas, mau-olhado e energias ruins vão embora. Prosperidade. Está feito.”

Com informações do site C5N