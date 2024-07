Mensagem dos Druidas para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão – Carta Belenos

A beleza e a fertilidade ficam em alta em sua vida. É momento de buscar aquilo que deseja e realizar seus objetivos com muita energia, pois a prosperidade está ao seu lado. A purificação daquilo que já não é positivo e não serve mais acontece para que a cura seja verdadeira e duradoura.

Virgem – Carta O Andarilho

É momento de aceitar o fim e o começo de novas fases em sua vida. Não tenha medo de percorrer seu caminho e valorizar sua liberdade. Além do desapego, a fé pode ajudar a ter confiança para e se sentir acompanhado em sua trajetória.

Libra – Carta O Andarilho

É momento de aceitar o fim e o começo de novas fases em sua vida. Não tenha medo de percorrer seu caminho e valorizar sua liberdade. Além do desapego, a fé pode ajudar a ter confiança para e se sentir acompanhado em sua trajetória.

ANÚNCIO

Escorpião – Carta Merlim

Você precisa confiar na intuição e no caminho que quer construir em sua vida. É tempo de deixar que a percepção o ilumine e mostra verdades, pois assim chegam as curas e as mudanças que o colocam em um lugar importante para o crescimento.