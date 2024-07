Melhores perfumes Natura para presentear no Dia dos Pais!

O Dia dos Pais é comemorado em 11 de agosto (domingo) e se você está afim de agradar quem você ama, que tal presenteá-lo com um super perfume?

A lista a seguir, elaborada pelo youtuber Moises Maciel, indica os melhores perfumes da Natura para você presentear seu pai. Confira!

Essencial Palo Santo (2021)

As notas de topo são: Cardamomo e Pimenta Preta. As notas de coração são: Sequoia Brasileira, Cipreste e Rosa. As notas de fundo são: Palo Santo, Cumarina, Sândalo, Âmbar e Cedro.

Humor Estelar (2022)

As notas de topo são: Priprioca, Noz-moscada, Carambola e Pimenta Preta. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Rosa e Frésia. As notas de fundo são: Caramelo, Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Homem Emocion.e (2020)

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta, Toranja e Noz-moscada. As notas de coração são: Figo, Flor de Cáctus, Pataqueira, Violeta, Paramela, Gerânio, Sálvia e Lavanda. As notas de fundo são: Sândalo, Olíbano, Fava Tonka, Couro, Almíscar, Baunilha, Âmbar e Cashmeran.

Humor Liberta (2022)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Bergamota e Maçã. As notas de coração são: Gerânio, Lírio-do-Vale, Jasmim e Íris. As notas de fundo são: Copaíba, Patchouli, Âmbar, Vetiver do Tahiti, Camurça e Almíscar.

Homem Verum (2018)

As notas de topo são: Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são: Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim. As notas de fundo são: Camurça, Copaíba, Baunilha, Íris, Vetiver, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Humor a Dois (2018)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Bergamota e Aldeídos. As notas de coração são: Gerânio, Jasmim e Violeta. As notas de fundo são: Vetiver, Almíscar e Âmbar.

*Os acordes foram retirados do site Fragrantica.