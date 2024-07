Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta do mês

Confira as novas revelações do tarot, para está quarta-feira (31), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje alerta para o singo de Leão: A estabilidade amorosa está chegando muito em breve. Além disso, situações agradáveis serão constantes.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje alerta: não assuma problemas que não são seus. É necessário colocar sua casa em ordem. Com foco no bem-estar, cuide das dores de cabeça.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Nos próximos dias, você terá uma estabilidade econômica incrível. É muito importante cuidar do seu dinheiro e das suas economias. Começa a ficar mais forte.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Nesta última quarta-feira do mês, o tarot alerta para o signo de Escorpião: Cuidado com os problemas do ex-parceiro. Tente ser mais cauteloso em tudo que fizer.

Texto com informações do site AS.com