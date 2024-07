Bob clavi, a nova tendência de cortes de cabelo que traz estilo ao seu rosto entre os 20 e 50 anos

O corte de cabelo bob clavi se tornou uma das tendências mais destacadas de 2024, oferecendo uma versatilidade que o torna ideal para mulheres de diferentes idades, desde os 20 até os 50 anos. Este estilo se destaca por combinar a elegância do bob clássico com um toque leve de modernidade, que rejuvenesce.

Mas não é só isso, também se adapta perfeitamente às feições do rosto, conseguindo um efeito duradouro no tempo, harmonioso para diferentes tipos de rostos e fácil de estilizar todas as manhãs, seja em cabelos lisos ou ondulados.

Assim é o corte de cabelo bob clavi, a nova tendência de cortes de cabelo

De acordo com os especialistas da Vogue, o corte de cabelo bob clavi funciona especialmente em rostos ovais, onde proporciona definição sem perder harmonia, assim como em rostos redondos, quadrados ou em forma de coração. Em especial, se chegar logo abaixo da mandíbula, criando um quadro que alonga visualmente o rosto.

No entanto, para os rostos quadrados, camadas suaves e assimétricas ajudam a suavizar as linhas angulares, enquanto os rostos em forma de coração podem se beneficiar de um corte bob que chegue até o queixo, equilibrando a largura da testa.

"O corte long bob vai de mãos dadas com o corte clavi. Enquanto o primeiro pode ter camadas e chegar abaixo dos ombros, este novo corte da moda deve respeitar a linha das clavículas e geralmente é mais longo na frente, ou seja, as camadas posteriores são mais curtas," explicam sobre as sutis diferenças entre os dois.

O resto você pode fazer do seu jeito, de acordo com o seu visual e sua personalidade: um acabamento liso e polido até ondulações suaves que trazem um ar descontraído.

Por último, a escolha da cor também é um fator chave no corte de cabelo bob clavi. Desde tons naturais até cores vibrantes e fantasia, este corte permite experimentar com diferentes tons para parecer fresco, elegante e moderno, como já fizeram celebridades como Naomi Watts, Karlie Kloss e Arizona Muse, relata a mesma fonte.