Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (30)

Confira as revelações do tarot, para está terça-feira (30), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot alerta: evite discussões, pois tudo pode acabar mal devido à energia negativa. É hora de fazer uma viagem e continuar estudando. Procure ter maturidade em tudo o que fizer.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Toda a sua energia já está alinhada. Você terá muita compatibilidade com seu parceiro. No campo profissional, você terá mais crescimento no local de trabalho.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje para o signo de Aquário alerta: concentre-se em sua vida e evite dispersões. Você terá um amor muito compatível; é hora de buscar algo estável.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Você terá um dinheiro extra que o ajudará de forma positiva muito em breve. O tarot de hoje também faz um alerta muito importante: cuidado com problemas de saúde.

Texto com informações do site AS.com