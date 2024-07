Você acha que seu parceiro pode estar sendo infiel? 5 sinais emocionais que denunciam a traição

Um homem infiel delata sua própria traição com diferentes atitudes e gestos

Ao entrar em um relacionamento romântico, ninguém o faz esperando que seu parceiro o traia. No entanto, a infidelidade infelizmente existe e todo mundo está propenso a ser vítima.

Por isso, quando um homem apresenta mudanças repentinas de atitude em relação à sua parceira, é inevitável que ela se pergunte se não se deve a ele possivelmente ter um caso com outra pessoa.

5 sinais emocionais que podem denunciar um homem infiel

Por isso, a seguir, vamos te contar 5 sinais emocionais de que seu parceiro pode estar tendo um caso, de acordo com o autor Raymond B. Green e a professora de Psicologia Marcella Bakur, segundo o Today.

Você sente que algo não está certo

Depois de um tempo em um relacionamento, uma mulher conhece melhor do que ninguém seu parceiro. Por isso, se você perceber um comportamento estranho e tiver a sensação de que algo não está certo, ouça sua intuição.

Você conhece as rotinas, hábitos e outras atitudes próprias do seu parceiro como ninguém, por isso vai perceber primeiro do que qualquer outra pessoa quando algo mudar nele.

Procura desculpas para brigar com você

Os homens infiéis geralmente procuram desculpas para brigar com sua parceira, ficam zangados e saem furiosos de casa para se encontrar com uma amante sem levantar suspeitas.

Alguns traidores também costumam fazer isso devido à incapacidade de lidar com as emoções conflitantes que experimentam ao enganar a pessoa que confia neles e em seu suposto amor.

Sempre que discutem, fala sobre terminar

Outro sinal de que um homem pode estar traindo é a sua negatividade em relação ao relacionamento. Se, durante uma briga, ele duvida da compatibilidade ou qualidade do romance, preste atenção às suas palavras e gestos.

E poderia ser um sinal de que ele tem um amante para correr se seu romance acabar, então ele não se preocupa muito com o que têm. Na verdade, talvez ele deseje secretamente que as coisas cheguem ao fim.

Ele está sempre de mau humor ao seu lado

Um sinal de infidelidade em um homem também é o seu humor. Se ele parece muito alegre longe de você, mas se mostra triste, mal-humorado e distante ao seu lado, é provável que ele esteja com outra pessoa.

Outros sinais são que deixa de expressar que te ama, se torna menos carinhoso, deixa de prestar atenção em você, na família e no lar e interagem com muito pouca frequência mesmo vivendo juntos.

Irrita-se com perguntas inofensivas

Num relacionamento saudável, os casais não têm problemas para falar sobre tudo. Portanto, se a sua outra metade se tornar discreta ou ficar irritada quando você pergunta sobre o seu horário ou planos para a semana, é provável que você tenha motivos para se preocupar com uma infidelidade.