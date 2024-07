‘Teddy bear blonde’ e outras duas alternativas de tintura loira em destaque para morenas

Em 2024, a grande tendência é o teddy bear blonde, um novo tom de loiro que tem conquistado espaço entre as mulheres morenas. Mas não é a única opção para aquelas que estão pensando em fazer uma mudança radical no visual.

ANÚNCIO

Muitas pessoas escolhem essas tonalidades porque iluminam o rosto, suavizam as características, disfarçam a aparência de rugas e dão um ar de modernidade ao seu estilo muito favorável, seja assumindo colorações totais ou usando mechas e degradês.

As tinturas loiras em alta para morenas

Urso de pelúcia loiro

Nesta temporada, a moda de cabelos entra na variação de loiros dourados, que “combina matizes quentes e suaves para criar um efeito multidimensional e natural. Ao contrário de outros tons de loiro que podem ser muito frios ou artificiais, o Teddy Bear Blonde oferece uma cor mais orgânica, lembrando os tons de mel e caramelo que proporcionam calor e luminosidade ao rosto”, afirmam da ‘Glamour’.

Existe graças a celebridades como Gigi Hadid ou Hailey Bieber, que nos inspiraram com seus cabelos com reflexos, mas que não chegam a ser cinzas ou muito avermelhados.

Loiro mel

Entre os tons loiros para castanhas, também temos esta alternativa com reflexos brilhantes semelhantes ao tom do mel, que justamente inspira o nome com o qual foi batizado. O que gostamos é que não é muito claro e mistura-se com tons âmbar para criar um equilíbrio perfeito entre luzes e sombras, ideal para balayage ou babylights.

Loiro cremoso

Por último, se estiver procurando algo mais jovem e chamativo, o loiro cremoso é suave e suculento, especialmente sobre uma base um pouco mais brilhante e escura. O tom de baunilha adiciona matizes pouco saturados à sua base, para que seus reflexos possam se destacar ainda mais.