O que é o Canadian Tuxedo e como você pode imitar essa moda oversize com um orçamento baixo

Atualmente, o típico terno está sendo deixado de lado para dar lugar ao Canadian Tuxedo, uma tendência de moda que continua em ascensão em 2024 e que é imitada por nossas influenciadoras e famosas favoritas. Você também pode aderir a essa tendência, pois não é necessário um orçamento alto, mas sim muita criatividade para aproveitar ao máximo as peças que você já tem no armário.

Realmente, trata-se de uma mistura atemporal que nunca sai de moda e que se popularizou desde a explosão do jeans, lá pelos seus primórdios na década de 1960, mas sua total integração aos looks cotidianos ocorreu a partir dos anos 70 e 80.

O que é Canadian Tuxedo

Bem, de acordo com a revista Vanidades, o Canadian Tuxedo é como se tem denominado a tendência de combinar jeans e uma jaqueta jeans para criar um look monocromático, como se estivéssemos usando um conjunto completo, mas com um visual mais jovem, moderno e casual.

"O termo remonta à década de 1950, quando Bing Crosby, o famoso cantor e ator americano, popularizou o uso completo de denim. No entanto, suas raízes estão na década de 1800, quando os vaqueiros e trabalhadores rurais usavam roupas de denim como vestuário de trabalho", indicou a mesma fonte.

É por isso que qualquer pessoa que tenha uma jaqueta oversized de denim e um par de jeans do mesmo material pode combiná-los para parecer muito chique. A chave está em cuidar das proporções do corpo. Por exemplo, se a parte de cima for larga, os jeans devem ser do tipo skinny e vice-versa.

Os detalhes dependem de cada pessoa, pois também é válido usar jeans rasgados, estilo cargo, retos, entre outros, assim como jaquetas estilo bomber ou com outros cortes. Sempre equilibre as cores das duas peças para que pareçam semelhantes e não se esqueça de incluir acessórios divertidos.