O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Confiança

Tenha confiança para olhar além das barreiras e aprender a abrir as portas, principalmente as que parecem estar fechadas. É o momento de ir além e se colocar no lugar de realizador, pois assim poderá chegar muito mais longe do que pensa. As barreiras, muitas vezes, são colocadas primeiro por você mesmo.

Touro - Carta do Valor

Depois de muita pressão e dificuldade, como em um passe de mágica, a vida renasce mostrando valores e uma forma muito mais tranquila de observar os sentimentos, acontecimentos e cotidiano. Permita que a beleza e a luz floresçam por meio da conexão com o presente e calma.

Gêmeos– Carta da Transformação

Hora de assumir a coragem, as lutas e os seus potenciais para se destacar, mas com consciência. Não caia na soberba, egoísmo e ilusão, pois é momento de olhar em onde pisa e começar a realizar ou trilhar os caminhos com estratégias, planos e menos impulsividade. Esse comportamento abrirá importantes possibilidades na sua trajetória!

Câncer – Carta da Pressão

A mente e coração que são agarrados ao passado podem ficar não só pesados, como pressionados e a um fio de cederem a dor, manipulação e confusão. É hora de dar um novo foco e olhar para a sua vida, saindo dessa caixa que o deixa tão tenso e acumulando pensamentos que não são capazes de trazer conforto.