Nova tendência em maquiagem que você deve experimentar: uma maquiagem para cada dia da semana

Às vezes, usar o mesmo tipo de maquiagem pode parecer entediante, mas experimentar com outros tipos pode ser um pouco pesado para algumas mulheres que não sabem como fazer. Atualmente, há uma tendência que está arrasando nas redes sociais, que é experimentar um tipo de maquiagem para cada dia da semana, oferecendo uma variedade de opções para parecer diferente todos os dias.

1. Sem Maquiagem

Esta técnica de maquiagem é ótima para quando você não está se sentindo muito animada, mas ainda assim não quer sair de casa de cara lavada, mas sim com um rosto bonito, porém simples. Também é perfeito para atividades diárias ou para ir à academia.

Esta técnica consiste em usar produtos muito leves, como um BB cream, corretivo apenas onde for necessário, gel para sobrancelhas, máscara de cílios e um gloss labial transparente. "Desde as sombras neutras, nude e levemente rosadas, até as bases e blush em tons muito naturais, sem cair em acabamentos opacos ou excesso de brilho", aconselhou um artigo da Glamour.

2. Estilo preppy

É excelente para começar a semana, pois é fresco e caracteriza-se por usar cores muito mais naturais em mate. O corretor deve ser líquido, pois alcança-se uma textura cremosa, enquanto nos olhos, as sombras pastel ou nude são ideais. Aqui não se deve aplicar camadas de cores. Quanto ao delineador, o marrom é o ideal. Os lábios devem ser maquiados em tons de rosa claro.

3. Bronzeado

Esta maquiagem é perfeita para uma saída com as amigas ou em família. Caracteriza-se por usar base leve ou BB cream, bronzer nas bochechas, testa e nariz, máscara de cílios e um batom pêssego, embora o nude também sirva.

4. Pin-Up

É uma maquiagem que destaca a elegância e o glamour, inspirada nos anos 50, é um estilo clássico e feminino com lábios vermelhos intensos e olhos delineados no estilo cat eye, pele impecável e sobrancelhas definidas.

5. Maria-rapaz

Esta maquiagem aposta em dar destaque às sobrancelhas, de acordo com a revista de moda Haper Bazaar, então elas devem estar bem definidas e delineadas, mas sem exagero. "Nos olhos, você pode fazer um esfumado simples em marrom, acentuando mais a linha inferior dos cílios, por fim, adicione um pouco de bronzer matte para realçar suas feições e use os lábios em tons nude ou bordô", detalhou o veículo de comunicação.

6. Havaí

Este é para um visual fresco e natural. O iluminador é fundamental para obter um brilho saudável, para os olhos, as sombras devem ser em tons vibrantes como coral, turquesa, verde esmeralda e dourado. Enquanto nas bochechas, o blush deve ser em pêssego ou rosa para um aspecto fresco e saudável. Os lábios chamam toda a atenção, com glosses ou batons em tons tropicais como coral, rosa e vermelho. E as sobrancelhas levemente definidas e penteadas para um visual natural.

7. Boho chique

O olhar chama a atenção, por isso deve ser realçado com “uma máscara para definir, alongar e densificar os cílios, e em seguida dar um contorno perfeito aos nossos olhos trabalhando nossas sobrancelhas, criando a forma perfeita e delineando com a nova caneta de efeito micro blading; nas outras áreas do rosto, você pode usar cores leves com brilhos quentes e dourados”, explicou Harper’s Bazaar.