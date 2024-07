Make Solar: a explicação por trás da tendência de maquiagem viral no TikTok e como replicá-la

Se é uma ávida navegadora do TikTok, certamente já se deparou com vários vídeos que falam da maquiagem heatstroke, que é seguida por famosas como Kylie Jenner e Sabrina Carpenter, inspirando a todas.

ANÚNCIO

É por isso que surge essa tendência, onde lembramos da importância do minimalismo na hora de nos arrumarmos e como podemos tirar o máximo proveito dos cosméticos básicos de beleza que nos são oferecidos.

Quer receber notícias sobre beleza, moda e relacionamento pelo WhatsApp? Cliqui aqui

O que é o heatstroke makeup, a maquiagem viral no Tiktok?

Conforme explicado em Hola, a maquiagem heatstroke dá um passo além do efeito sunkissed (beijada pelo sol) que já se popularizou anteriormente, traduzido do inglês, é a maquiagem que imita um ‘golpe de calor’.

Isso significa dar destaque às bochechas e pálpebras, que se tornarão o centro do look com muita iluminação. Para as bochechas, não hesite em usar tons de rosa, laranja e vermelho até que sua pele tenha um tom charmoso e jovem nessa área. Para os lábios, um bálsamo hidratante será suficiente.

Os especialistas recomendam que, para conseguir um visual de pele bronzeada, evite usar base, pois a naturalidade é a principal regra e com ela parecerá muito pesado. O substituto é um toque muito sutil de corretivo e, sobre ele, nas bochechas, blushes que proporcionem um efeito corado, também em tons de laranja que variam entre o melão e o coral, recomendam.

“Se o rubor for em creme ou líquido, será muito melhor. Comece aplicando na testa, abaixo do contorno dos olhos, nas maçãs do rosto, queixo e ponta do nariz. Se você for usar decote, pode até aplicar nos ombros para criar um efeito mais uniforme”, afirmam.