Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 2 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Expansão da boa sorte que potencializará a sua liderança e a sua capacidade de atingir os seus objetivos. É o momento ideal para pedir ao universo o que deseja, mas lembre-se que você deve trabalhar para atingir seus objetivos.

Hora de para atrair abundância e prosperidade para sua vida. Embora você experimente um grande crescimento profissional, lembre-se de permanecer humilde e não cair na arrogância.

Evite discussões e comemore suas conquistas com discrição, considere que a inveja está sempre presente. Uma viagem acontece em breve, então prepare-se para novas aventuras que lhe permitirão se renovar.

Virgem

Momento de espiritualidade e intuição. Trabalhe o perdão e o esquecimento para avançar em seu caminho pessoal. A meditação e as práticas espirituais serão de grande ajuda para você.

Chegam encontros por mudanças no trabalho ou reajustes de pessoal, nos quais possíveis mudanças de emprego e novas oportunidades de aprendizado se apresentarão para você.

Você decide voltar a estudar. Grandes surpresas de novos amores. Tenha cuidado com problemas intestinais e estomacais, pois eles serão o seu ponto fraco.

A sorte sorrirá para você nos negócios, no jogo e no amor. Sua positividade e capacidade de aconselhar serão de grande valor para os outros. Você recebe um convite, aceite, vai ser ótimo para você.

Libra

Prepare-se para uma semana cheia de surpresas e transformações. Uma revolução o levará ao lugar que desejou.

O amor verdadeiro fará você crescer e o levará a alcançar novos objetivos, mas não se contente com menos do que você merece. Uma oportunidade única virá do exterior e mudará a sua vida.

Não descuide da sua saúde, os problemas renais podem dar dor de cabeça. Deixe as dúvidas e os medos para trás, confie na sua intuição e tome as rédeas do seu destino. Hora de tomar decisões importantes de longo prazo.

Escorpião

Energia e vitalidade. A inovação e a mudança estão prestes a abalar o seu mundo e levá-lo a um novo começo.

Chegam pessoas para compartilhar sonhos e amor. Explore novos horizontes e rompa com todos os obstáculos que o limitam, é um bom momento para você dar asas à sua ambição e alcançar o sucesso que merece.

Lembre-se que a discrição é a sua melhor arma, não revele seus planos a ninguém, já que energias negativas podem atrapalhar seu caminho. Pagar uma dívida trará boa sorte.

Invista em você e renove sua energia. O ciúme pode atrapalhar seu julgamento esta semana, relaxe e confie em seu parceiro.