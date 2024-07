Descubra as previsões do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta última semana de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está última semana do mês de julho, começando nesta segunda (29), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta ‘Roda da Fortuna’ revela que será uma semana de crescimento, de estar no topo, de tomar decisões que façam você se sentir melhor como pessoa, é importante que você se dedique a retomar seu caminho para o sucesso.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta de ‘O Sol’ destaca que será uma semana de brilhar financeiramente, de começar a avançar em todos os sentidos, e de resolvê-los, será um momento de muito trabalho.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Para o signo de Gêmeos, o tarot detalha que você continuará brilhando com sucesso. É necessário acreditar: você foi feito para ter sucesso em todos os sentidos. Livre-se de pensamentos e ações negativas.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta de ‘A Carruagem’ recomenda que você não desista e siga em frente, pois seu melhor momento está chegando. Esta semana será um sucesso; você continuará conhecendo pessoas compatíveis com você.

Texto com informações do site AS.com