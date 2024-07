As 3 maquiagens mais elegantes para usar com um vestido preto: você ficará sofisticada e atraente

As maquiagens mais elegantes para usar com um vestido preto |

O vestido preto é um clássico atemporal que nunca sai de moda e sempre é sinônimo de elegância. Por isso, você deve saber quais são os tipos de maquiagens mais sofisticadas para criar uma combinação perfeita, aproveitando as técnicas que realçam a beleza de forma sutil e refinada.

Não é à toa que vimos essas alternativas sendo usadas por nossas famosas e influencers favoritas, que as aprovaram e nos inspiraram a fazer o mesmo.

Maquiagens mais elegantes para usar com um vestido preto

Maquiagem natural

Por uma ótima razão, sempre foi dito que menos é mais. Isso é perfeito para destacar a beleza de cada pessoa de forma discreta e moderna ao mesmo tempo. Como? Usando tons neutros nos olhos, lábios suaves e um acabamento luminoso na pele, apoiando-se no iluminador e no blush, seus melhores aliados para isso.

Se você está procurando um pouco mais de destaque, pode arriscar e adicionar um delineado cat eye. Esta técnica proporciona um toque de sofisticação com um delineado alongado e preciso para realçar o seu olhar.

Olhos esfumados

Por outro lado, temos os clássicos olhos esfumados ou smokey eyes que elevam a sensualidade e ficam ótimos em mulheres com olhos de qualquer tom, inclusive castanhos ou escuros. Consiste em esfumar sombras escuras em tons como cinza, preto ou marrom para criar um efeito dramático e sedutor que realce o olhar.

Lábios vermelhos

Por último, os especialistas em moda recomendam focar toda a atenção num batom vermelho intenso para adicionar um toque de glamour ao seu look com um vestido preto. Combine lábios vermelhos vibrantes com uma maquiagem sutil no resto do rosto para conseguir um equilíbrio elegante.

Como você pode ver, o mais importante nas maquiagens mais elegantes para usar com um vestido preto é considerar o seu estilo pessoal e a ocasião em que o usará.