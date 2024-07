Adeus camisas brancas! As camisas jeans são a sensação, veja como usá-las aos 40 para parecer mais jovem

Se quiser se destacar em 2024 aos seus 40 anos, use uma camisa jeans

Por muito tempo, as camisas brancas têm sido a peça básica fundamental no guarda-roupa de qualquer mulher, pois podem ser combinadas de muitas formas e são elegantes.

No entanto, agora, outra peça chegou para substituí-las e é a camisa de ganga, que lhe dará um estilo jovem, único e moderno, sendo ideal para mulheres de 40 anos.

E é que aos 40 anos você quer usar roupas confortáveis e modernas que te ajudem a brilhar onde quer que vá, e com uma camisa jeans você conseguirá e nós te dizemos como combiná-la.

Adeus camisas brancas! As camisas de jeans são a nova sensação

Camisa jeans com skinny jeans e saltos altos

Se quiser um visual jovem, confortável e moderno, você pode usar uma camisa jeans com uma calça skinny.

Podem ser pretos ou azuis, de qualquer forma, ficará bem e você pode combiná-los com uns saltos para ficar chique, glamourosa e sofisticada.

Camisa de jeans com leggings e tênis

Para um visual mais confortável, mas igualmente elegante e jovial, podes optar por combinar uma camisa de jeans com leggings de lycra ou de couro.

Complemente este visual com um par de tênis brancos e pode usar a camisa aberta com um top por baixo ou fechada por fora, e adicione uma bolsa chique e acessórios que completem o visual.

Camisa de jeans com short e alpargatas

Se quiser um estilo sexy e elegante aos 40 anos, pode optar por usar uma camisa de jeans com um short.

O short pode ser preto, branco ou de jeans também, e o melhor é que você use a camisa por dentro e combine com alpargatas para se destacar, e claro, adiciona uma bolsa chique.

Camisa de jeans com calças joggers e sapatos sem salto

Você também pode ficar confortável e na moda em 2024 usando uma calça jogger, uma calça desportiva versátil que está na moda, e uma camisa jeans.

Use a camisa aberta com um top e combine com uns sapatos nude para parecer elegante e sofisticada aos 40 anos.

Camisa de jeans e saia de couro com botinas

Outro visual que você pode usar com estilo e classe aos 40 é combinar uma camisa jeans com uma saia de couro.

Complemente este visual com botas pretas e adicione uma bolsa chique, óculos escuros e joias que te façam se destacar onde quer que vá.