O que deve fazer se um homem não te responder no WhatsApp, de acordo com a inteligência emocional

O que você deve fazer se um homem não responder no WhatsApp

Uma das situações mais frustrantes quando estamos interessadas em alguém, ou estamos apaixonadas, é quando esse homem não responde no WhatsApp. Se não souber o que fazer, e se encontrar entre a ansiedade, a raiva e a incerteza, a inteligência emocional tem muitas respostas para te dar.

Sabemos que, em princípio, pode ser tentador reclamar porque a pessoa não tem o mesmo nível de interesse em você, mas lembre-se de que não devemos forçar a ser a prioridade de alguém, pois isso deve fluir naturalmente. Caso contrário, além de ser injusto, afetará sua autoestima, te encherá de ansiedade e destruirá a relação.

As mensagens do WhatsApp do seu parceiro podem dizer muito sobre o interesse dele por você | Freepik (Freepik)

O que deve fazer se um homem não te responder no WhatsApp?

Pois embora tudo dependa do contexto em que a situação ocorre, a inteligência emocional recomenda que a primeira coisa que você deve fazer se um homem não responder no WhatsApp é regular as emoções que isso gera em você.

Em vez de escrever com raiva, estresse ou tristeza, é melhor drenar tudo isso sozinho para não dizer coisas das quais se arrependa. É fundamental ter passatempos, focar em suas metas ou objetivos, fazer exercício, sair com amigos ou socializar e não dar tanta energia mental ao outro.

Procure não ficar obcecado pensando tanto nele, vendo sua última conexão, suas redes, entre outros | Freepik (Freepik)

Uma vez que você se sentir mais calma, é hora de lidar com essas distorções cognitivas, ou pensamentos prejudiciais que te levam a acreditar no pior. Não podemos ler a mente do outro, então é uma boa ideia não assumir conclusões e melhor abordar tudo de forma saudável, primeiro perguntando o que aconteceu, após um tempo adequado ter passado. Talvez ele estivesse ocupado ou tenha enfrentado um contratempo.

Se se tornar algo frequente e você achar que pode estar perdendo o interesse, expresse de forma assertiva como se sente e o que pensa. Se a outra pessoa não fizer esforço para se manter presente em sua vida, ou for muito ambivalente e incongruente com suas ações e palavras, é melhor se afastar pois isso te fará mal.