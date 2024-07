Menopausa e terapia hormonal: O que você precisa saber

Como retardar a menopausa com métodos inovadores. Foto: Reprodução

A possibilidade de retardar a menopausa é uma questão que intriga muitas mulheres, especialmente aquelas preocupadas com os sintomas associados, como ondas de calor, alterações de humor e fadiga. Segundo o ginecologista Igor Padovesi, membro da North American Menopause Society (NAMS), há avanços científicos que sugerem ser possível adiar a menopausa, mas essas técnicas ainda são raras e cercadas de ressalvas.

Técnicas revolucionárias e seus desafios

Uma das técnicas mais comentadas é o reimplante de folículos ovarianos, realizada em algumas clínicas na Inglaterra. Esse procedimento envolve a retirada e congelamento de uma parte do ovário, que é reimplantada quando a menopausa começa a se manifestar. A endocrinologista Deborah Beranger explica que, embora essa técnica seja inovadora, sua eficácia não é garantida para todas as pacientes e continua em fase experimental.

Apesar das esperanças depositadas em chás e suplementos, os especialistas afirmam que essas estratégias não retardam a menopausa. “A eficácia desses produtos é comparável ao placebo,” destaca Padovesi. No entanto, mudanças no estilo de vida, como uma dieta rica em peixes e legumes, podem contribuir para uma menopausa com menos sintomas e de melhor qualidade de vida.

O papel da terapia hormonal

A terapia hormonal continua sendo a abordagem mais eficaz para tratar os sintomas da menopausa. Hoje, preferem-se os hormônios bioidênticos, administrados por vias não orais, como explica Padovesi. “Há uma ampla evidência científica de que a terapia hormonal é muito benéfica para a maioria das mulheres,” afirma. Ele ressalta que a terapia deve começar na transição menopausal, idealmente entre os 40 e 45 anos, para maximizar seus benefícios.

Além da terapia hormonal, medidas como atividade física regular, redução do estresse e uma alimentação balanceada são recomendadas para melhorar a qualidade de vida durante a menopausa. Pesquisas indicam que mulheres que mantêm um estilo de vida saudável tendem a experimentar menos sintomas e necessitam de menos medicações no futuro.

Considerações finais

A idade da menopausa é influenciada por fatores genéticos e individuais, e cada mulher pode apresentar sintomas de forma diferente. A terapia hormonal, quando iniciada precocemente, pode não apenas aliviar os sintomas, mas também aumentar a expectativa de vida e reduzir o risco cardiovascular. É crucial que as mulheres estejam bem informadas sobre suas opções de tratamento para enfrentar essa fase da vida com mais tranquilidade e saúde.

