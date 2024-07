Adeus jeans! As bermudas ‘cargo’ serão suas favoritas pelo seu conforto, elegância e rebeldia

Nova temporada, nova obsessão! As peças básicas do guarda-roupa podem ser úteis e perfeitas para combinar rapidamente sem precisar investir muito tempo, o que é muito útil nos dias de hoje. No entanto, às vezes investir alguns minutos extras nas combinações e dar uma chance a outros tipos de roupas pode ser mais do que benéfico.

A moda, assim como nós, está em constante evolução, é por isso que continua a transformar-se para que, através dela, possas expressar aquilo que tanto desejaste dizer ao mundo. Mas não é só isso, se és amante de atenção, ou uma fã de tendências, então deves dar uma oportunidade a uma das peças que gerou opiniões divididas.

Este ano nos convidou a explorar novos horizontes, a experimentar com nosso estilo e a romper com os estereótipos, é sobre liberdade, glamour e conforto. Por essa razão, os veículos especializados em moda recomendam o uso de uma das peças mais polêmicas que você pode amar ou odiar, os bermudas. Mas fique tranquila, pois essas vêm com um toque extra que promete adicionar caráter e elegância ao seu visual.

Bermudas cargo Pinterest (Pinterest)

O que são as bermudas cargo?

As bermudas ‘cargo’ serão a sensação este 2024 e não, não se trata de uma tendência que ficará apenas na temporada de verão, mas promete arrasar durante os meses que restam do ano, por isso não se preocupe, usá-los fará você parecer uma verdadeira expert em moda.

Se vive em climas quentes ou se está procurando dar um toque diferente ao seu outfit diário, então os calções ‘cargo’ são para você. Mas primeiro, qual é a diferença entre uns básicos e os ‘cargo’?

As bermudas cargo se caracterizam, assim como os jeans, por terem bolsos amplos nas laterais, inspirados nos uniformes de combate usados pelos militares, essa é a razão pela qual adicionam caráter, força e poder ao seu visual. Portanto, se você deseja vestir algo diferente e que chame a atenção, então este é o sinal para correr atrás da sua versão favorita desta peça.

Bermudas cargo Pinterest (Pinterest)

Como usar bermudas cargo?

Se estiver nos seus planos usar bermudas “cargo”, tenha em mente que elas podem ser tão casuais ou formais quanto você precisar, a única coisa que você deve considerar é a combinação. Não se preocupe, elas ficam perfeitas com calçados como tamancos, saltos altos, botas e até tênis. Tudo o que você precisa fazer é dar uma reviravolta no seu visual com peças que as tornem irresistíveis aos olhares.

Para um look formal, combine com saltos altos, blazer, espartilho e camisa, ou para algo mais descontraído, então com camisetas, camisolas de futebol oversized, coletes de alfaiataria ou tops esportivos.