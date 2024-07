Não sabe como reagir a um elogio? Isso diz muito sobre sua autoestima

Embora possa parecer absurdo, há pessoas que não sabem como reagir a um elogio e, na verdade, pode ser uma experiência desconfortável ou estressante. Calma, não há nada de ‘errado’ com você ou algo assim, simplesmente não está acostumada a receber palavras de afirmação dos outros.

Isso acontece quando você normalmente cresce em um ambiente onde você não é elogiado demais pelo que é, faz, cria ou alcança, mas sim é muito exigente consigo mesmo ou insatisfeito.

Receber elogios não deveria ser um sacrilégio Amizade (Freepik)

Isso faz com que na idade adulta não saibamos lidar com palavras bonitas, sem sentir que você está projetando falsa modéstia, desconforto ou arrogância. Ainda pior, quando isso abala nosso mundo emocional e nos dá vontade de chorar, nos faz sentir desconfiança ou que é mentira.

Por que não sabemos reagir aos elogios, de acordo com a psicologia?

Está relacionado com problemas de autoestima. Quando não fortalecemos o amor-próprio, temos percepções ou crenças negativas sobre nós mesmos, as quais procuramos confirmar com as coisas que nos acontecem, ou nossos relacionamentos interpessoais.

Por isso, quando alguém nos elogia e não está de acordo com o que acreditamos sobre nós mesmos, pode ser desconfortável. Por exemplo, se você acha que não se saiu bem em uma apresentação de trabalho por causa do seu síndrome do impostor, é comum não saber como reagir quando um colega te parabeniza e contradiz suas crenças.

“Se acreditarmos que somos verdadeiramente indesejáveis, ouvir elogios sobre o quão capazes somos pode parecer uma configuração para decepções futuras”, advertem do Psycology Today.

Aprender a ouvir elogios Psicologia adverte (Imagen de Drazen Zigic en Freepik)

"Uma pessoa com baixa autoestima tem maior probabilidade de usar mecanismos de defesa inconscientes ao ouvir elogios", apontam, sendo muito comuns atitudes como desconsiderar o que a outra pessoa disse.

O que fazer para mudar isso? Agradecer e acrescentar o impacto positivo que teve em você ou reconhecendo a boa intenção, acompanhado de uma linguagem corporal adequada. Evite iniciar uma batalha de elogios e não minimize ou questione a veracidade das palavras que lhe foram ditas.

Por exemplo: “Obrigado, fico feliz em saber disso”, “Obrigado, isso me motiva a continuar melhorando”, “Obrigado, eu valorizo o gesto gentil”; até que se torne um hábito melhor.