As revelações deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 27 de julho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Você obteve a carta “O Mágico” no horóscopo do tarot, então está em um momento de grande alinhamento com o universo, seus esforços serão recompensados e você experimentará prosperidade econômica.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

A carta “A Carruagem” do tarot indica que é hora de avançar em direção aos seus objetivos, sua determinação o levará ao sucesso.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Você recebeu a carta “Ás de Paus”, o que indica que é um bom momento para você assumir o controle de sua vida e buscar a felicidade. O tempo voa, então aproveite cada momento.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

A carta “O Mundo” do horóscopo do tarot convida você a se renovar e a expandir seus horizontes, uma mudança de ambiente, seja em casa ou no trabalho, irá revitalizá-lo.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Leão, a carta “Temperança” pede paciência e prudência, os desafios que você enfrenta o levarão ao sucesso, mas evite a impaciência.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem, a “Roda da Fortuna” no horóscopo do tarot, diz para você fazer uma mudança radical em sua vida, deixar para trás o que não lhe serve mais e abrir os braços para novas oportunidades.

Com informações do site Publimetro