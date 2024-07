5 perfumes masculinos INESQUECÍVEIS

Para quem gosta de utilizar perfume no dia-a-dia, uma das melhores coisas que pode te ocorrer é ser elogiado ou alguém perguntar qual fragrância você está utilizando, não é mesmo?

Mas para isso acontecer, esse aroma deve ser único e INESQUECÍVEL, já que não são todos os perfumes que exalam tanta potência ao ponto de gerar esse tipo de comentário.

Confira a seguir os 5 perfumes masculinos mais inesquecíveis.

L’Aventure - Al Haramain

As notas de topo são: Limão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são: Notas Amadeiradas, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Eau de Code - RC Loja

As notas de topo são: Limão e Bergamota. As notas de coração são: Anis Estrelado, Flor de Oliveira e Madeira Guaiac. As notas de fundo são: Couro, Fava Tonka e Tabaco.

Ambasciatore - Azza Parfums

Notas de Topo: Cardamomo, Maçã, Tangerina Verde, Violeta. Notas de Corpo: Lavanda, Manga, Patchouli, Peônia, Pimenta Preta e notas de Fundo: Âmbar, Baunilha, Madeira de Teca, Musgo, Vetiver.

Homem Dom - Natura

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são: Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Folhas de Violeta e Bálsamo do Peru. As notas de fundo são: Priprioca, Sândalo, Cashmeran, Ambroxan, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

Asad Lattafa

As notas de topo são: Pimenta Preta, Tabaco e Abacaxi. As notas de coração são: Patchouli, Café e Íris. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Madeira Seca, Benjoim e Ládano.

*As notas deste artigo foram retiradas do site ‘Fragrantica’ e a lista elaborada pelo youtuber Moises Maciel do canal ‘Meu Perfume’.