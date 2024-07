Temporada de Leão: as cores que os signos do zodíaco devem usar em seus looks para atrair a sorte

As cores que os signos do zodíaco devem usar em agosto de 2024 |

A temporada de Leão começou oficialmente em 22 de julho e com ela, podemos manifestar e atrair boa sorte através das cores em nossos looks. Tanto os especialistas em astrologia quanto os especialistas em moda já têm recomendações perfeitas para nos sentirmos bem conosco mesmas.

Isso será especialmente válido a partir do final deste mês e durante todo o mês de agosto de 2024, então é hora de recorrer a todo o guarda-roupa. Aqueles que acreditam no poder da manifestação afirmam que funcionam como talismãs ou amuletos para atrair sucesso, fortuna e amor.

Quais são as cores que devemos usar em nossos looks durante a temporada de Leão?

De acordo com a publicação especializada, Glamour, durante a temporada de Leão usaremos em nossos looks as cores dourado, vermelho, laranja e amarelo.

Eles asseguram que o dourado reflete a majestosidade e o poder inerente às pessoas deste signo. Podemos usá-lo em roupas metalizadas e acessórios, mas se você tiver um evento social importante à noite, um vestido longo nesse tom fará de você a protagonista de todos os olhares.

Por outro lado, o vermelho representa a paixão e determinação, o que fará você crescer profissionalmente e alcançar todas as suas ambições neste mês. Você pode usá-lo em peças-chave que se tornem o centro do seu look, como um blazer, calça ou saia, combinando com elementos mais neutros.

Da mesma forma, o laranja estimula o sucesso social, então ele te aproximará do amor e da consolidação de novos relacionamentos interpessoais. Como é um tom vibrante, evite exagerar com estampas, optando por peças lisas e minimalistas.

Por último, o amarelo ilumina o caminho para o sucesso e a felicidade. As especialistas em moda lhe reservam um lugar especial durante a temporada de 2024 através de peças em tons pastel para uma aparência mais sofisticada e luxuosa.