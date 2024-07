O “poderoso” ritual é muito fácil para atrair abundância em sua vida de forma rápida

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, existe um ritual “poderoso” e muito fácil que é conhecido por atrair abundância.

Para isso, são necessários alguns elementos: Uma cabeça de alho, canela, um recipiente de vidro transparente (uma jarra ou copo) e arroz.

A primeira coisa que você fará neste ritual é enterrar o pau de canela no centro da cabeça do alho. Em seguida, você colocará os dois ingredientes dentro e no centro do recipiente de vidro que escolheu.

Depois de concluídas as duas etapas, é necessário encher o copo com arroz, até que apenas a parte superior do pau de canela fique visível. É importante que o alho fique totalmente coberto.

Ao realizar esta última etapa, você vai repetir a seguinte frase: “Dinheiro como arroz, entre na minha vida. O dinheiro como o arroz chega à minha casa, porque me pertence. Dinheiro como arroz vem até mim para ficar. Está feito.”

Por fim, o ritual estará finalizado quando você colocar este recipiente em algum local ou espaço seguro da sua casa por 3 meses.

Ainda de acordo com a informações, após esse tempo, você irá devolvê-lo à natureza, colocá-lo em um vaso ou no seu jardim, agradecendo sempre pelo que já tem.

Com informações do site Minuto Neuquen