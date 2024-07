Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 26 a 28 de julho de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Sua vida profissional terá um avanço nos próximos dias. Sucesso em seus projetos e muita saúde. Um novo ciclo em sua vida. Final de semana com muitas festas e reuniões com os amigos, basta tentar se controlar com comida e álcool para não ter ressaca moral depois.

Cuidado com as traições amorosas, é melhor terminar aquele relacionamento amoroso que não era para você.

Você começará a conhecer pessoas mais compatíveis com você. Lucro inesperado. Comemore suas conquistas com seus entes queridos, eles são as pessoas que estarão sempre com você.

Virgem

Boa chance para empreendimentos. Hora de atrair a abundância e prosperidade. Fim de semana de pressa para resolver questões burocráticas, basta lembrar que você deve procurar um bom advogado e verá que em breve terá todos aqueles documentos que tanto deseja.

Uma viagem com amigos irá recarregar você com energia. Lembre-se que também é bom ter tempo livre e aproveitar todas as experiências que surgirem no seu caminho.

Um membro próximo da família pedirá conselhos. Cuide da sua imagem pessoal e projete sempre uma boa impressão.

Libra

O amor em alta. Toda a energia para encontrar aquela pessoa especial com quem você viverá um final de semana muito intenso.

Na hora de expandir seus horizontes, a comunicação será a chave para abrir portas para um futuro cheio de sucesso. Os convites não tardarão a chegar.

Não descuide da sua saúde, qualquer desconforto, por menor que seja, merece atenção. Um amor do passado pode reaparecer, lembre-se que isso já ficou para trás. Abra seu coração para novas experiências e pessoas compatíveis.

Escorpião

Se o seu relacionamento amoroso chegou ao fim, seja honesto com seu parceiro e evite mentiras. Algum tempo sozinho permitirá que você se cure e encontre o amor verdadeiro.

Desempenho para superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Sua liderança inata o levará a chegar ao topo em todos os seus projetos, mas não se esqueça de manter a humildade e a gratidão, o universo o recompensará abundantemente.

Uma festa espera por você, mas tome cuidado para não exagerar no álcool. Controle seus impulsos e desfrute da companhia de seus entes queridos e amigos.