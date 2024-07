Cuidado! O que nunca deve usar ao maquiar-se se quiser evitar a má sorte

Se quiser evitar a má sorte, não só deve usar proteções ou evitar colocar certos objetos em sua casa ou quarto, também deve ter cuidado com a maquiagem.

Você pode atrair má sorte no que usa, nas cores que usas nas suas roupas, nas joias que usa e também na maquiagem que usa, embora possa parecer incomum.

De acordo com o Feng Shui, existem alguns tons e produtos que você deve evitar usar para não ter má sorte e aqui nós te contamos.

Máscara de cílios preta

A máscara de cílios é algo que não pode faltar na nossa maquiagem, pois realça os nossos cílios, mas você deve evitar usá-la em tom preto, pois trará má sorte.

O ideal é usar uma máscara transparente, realçando seus cílios e dando mais vida e forma sem atrair energias negativas.

Sombras de olhos pretas ou escuras

Se quiser ter sorte, também não use sombras pretas ou escuras na sua maquiagem.

E é assim que você atrairá más energias e terá uma carga negativa, é melhor aplicar sombras em tons de bege, branco, ou qualquer tom claro que você queira.

Delineador preto

Também não é bom usar delineador preto, mesmo que seja um ótimo complemento para delineados na moda que realcem seu olhar e maquiagem, pois atrairá más energias.

Se quiser um delineado bonito, é melhor usar lápis de cor, como branco, azul, rosa, amarelo, que também estão na moda e darão uma maquiagem única.

Lápis de sobrancelha preto

Se você vai pintar suas sobrancelhas, evite aplicar um lápis que seja preto, pois terá má sorte em vários aspectos da sua vida.

O ideal é usar um tom marrom ou castanho e assim também suavizarás seus traços, o que lhe beneficiará muito mais.

Batom vinho, preto ou muito escuro

Também não é recomendável usar tons de batom muito escuros como preto ou vinho se não quiser atrair má sorte para a sua vida.

O melhor é usar tons claros como nude, rosa, coral e até mesmo vermelho, mas evite usar qualquer cor muito escura.

Quanto mais clara for a sua maquiagem, melhor sorte terá, por isso tente evitar tons escuros ou pretos em geral, pois isso pode afetar a sua sorte no amor, no trabalho e até na sua economia a qualquer momento.