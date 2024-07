Alerta dos Guardiões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Pomba Gira 7 Saias

Não abra mão da própria liberdade e do seu caminho nunca! Os esforços são reconhecidos e dá gosto viver. É hora de se nutrir com as perspectivas positivas e com a ideias poderosas que podem surgir. Apenas não se desequilibre com o ego e com as pessoas que podem tentar podar sua coragem.

Touro – Exu Meia Noite

Sua proteção está sempre agindo! Concentre-se nos objetivos com maturidade, ética e consciência das atitudes. Agir com deslealdade e ambição excessiva pode parecer tentador, mas não é algo que se sustentará a longo prazo.

Gêmeos – Carta da Pomba Gira Rosa Caveira

Você tem poder e não pode se esquecer disso! Continue mostrando sua dignidade e atraindo o respeito. Entrar em conflitos por ciúme, manipulação e se fazer de vítima só o diminuem, ofuscando seu verdadeiro brilho e confiança.

Câncer – Carta da Pomba Gira Dama da Noite

É com pé no chão que se vê a verdade e se decide pelo melhor caminho! É hora de lutar por objetivos concretos e saber dedicar sua energia ao que vale a pena. Não caia na perda de tempo e na obsessão buscando expectativas que não condizem com a realidade.