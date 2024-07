Pitbull abandonado faz charme e conquista nova vida com ajuda de ONG e redes sociais

Foto: Humans and Animals United

Stanford, um pitbull adulto, provou que charme pode abrir portas. Após ser resgatado em um parque nos Estados Unidos, ele chegou ao Rockdale County Animal Shelter, onde seu carisma e uma campanha de adoção eficaz lhe garantiram um novo lar temporário. Abandonado sem água e comida, Stanford teve uma jornada difícil até encontrar pessoas dispostas a lhe dar uma segunda chance.

Uma campanha com final feliz

A família que inicialmente resgatou Stanford desejava adotá-lo, mas foi impedida pelas restrições do imóvel que alugaram. A decepção foi grande tanto para eles quanto para o cão, que os esperava ansioso, apoiado sobre as patas traseiras na porta do canil. Infelizmente, a última visita da família foi para se despedir, um momento doloroso tanto para eles quanto para o cão.

Diante dessa situação, o abrigo iniciou uma campanha nas redes sociais para encontrar um novo lar para Stanford. A iniciativa chamou a atenção da ONG Humans and Animals United (HAAU), que se dedicou a levantar fundos e buscar uma família adotiva. O esforço deu frutos, e ele foi levado para um lar temporário, onde começou a se adaptar e demonstrar seu verdadeiro espírito alegre.

O charme que conquistou corações

Stanford não só ganhou um lar temporário, mas também uma nova chance de encontrar felicidade. No dia de sua partida do abrigo, ele estava visivelmente empolgado, com o rabo abanando sem parar. Esse momento marcou o início de uma nova vida para o cãozinho, que agora desfruta de conforto e carinho enquanto aguarda um lar definitivo.

Na nova casa, Stanford rapidamente se acostumou às comodidades, adorando dormir em cobertas e travesseiros oferecidos pela tutora. A HAAU expressou no Facebook a alegria de ver Stanford tão feliz e adaptado: “Nosso garoto deixou o abrigo hoje com o espírito mais feliz! Ele sabia que este era o começo de sua nova vida! Não há palavras para descrever!”

O futuro de Stanford continua em aberto, mas a torcida para que ele encontre um lar permanente é grande. Com seu charme e história de superação, não há dúvidas de que ele logo conquistará uma família definitiva que o acolherá com todo o amor que ele merece.