Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 21 e 7

Momento em que a vida amorosa pode passar por problemas, principalmente ligados a frustrações, tristezas e crises emocionais. Cada um precisa ter maior consciência das próprias atitudes para que a relação não pese.

Touro – Cartas 36 e 18

Apesar dos caminhos abertos, pode existir ainda muito olhar para o passado e notícias de caminhos distantes chegando. Desejos antigos podem ser realizados ou motivam suas atitudes e planos para seguir em frente. Apenas tenha cuidado para não cair em ilusões motivadas por nostalgia.

Gêmeos - Cartas 26 e 36

Determinação para seguir em frente e conseguir encontrar o que sonha já faz um tempo. Não desista e continue expandido suas habilidades para alcançar as parcerias, no trabalho ou vida amorosa, que tanto desejou.

Câncer – Cartas 11 e 32

A proteção está ao seu lado para assuntos da vida pessoal e do lar, assim como a intuição para tomar as melhores decisões. No entanto, lembre-se que é preciso estar atento as dificuldades do caminho ou a quem pode prejudicar sua vida para se prevenir.