Feng Shui: carregue isso na bolsa ou carteira para atrair dinheiro

O Feng Shui, além de alcançar um equilíbrio ideal e harmonia com o espaço, também nos ajuda com a fortuna, boa sorte e abundância. O segredo está em alcançar um equilíbrio entre a decoração, a disposição do espaço, a iluminação, a colorimetria e a ordem e limpeza.

Quando o lar já está equilibrado com todos os elementos em sua disposição, também é importante fazer isso com nossos objetos pessoais e um dos mais importantes é a carteira, onde guardamos o dinheiro. E qual melhor amuleto para atrair a energia de abundância e prosperidade do que a folha de louro.

Esta filosofia de origem taoísta assegura que, se carregar este objeto na sua bolsa ou carteira, nunca te faltará dinheiro.

A folha de louro e a abundância

A planta de louro foi considerada na antiga Grécia uma planta consagrada ao deus Apolo, porque, segundo a lenda, a ninfa Dafne se transformou nela para fugir do deus que a perseguia e, assim, o próprio Apolo proclamou esta planta consagrada ao seu culto e como símbolo de glória para colocá-la sobre a cabeça dos vencedores.

Desde aquele momento até hoje, é o símbolo de vitória e sucesso. Na Grécia, por exemplo, era dado aos vencedores de competições atléticas e concursos literários.

Algumas tradições esotéricas e místicas acreditam que a folha de louro possui propriedades mágicas que atraem boa sorte e prosperidade.

Entre as suas propriedades esotéricas está ter uma folha de louro na carteira ou na bolsa, como um amuleto para atrair abundância e proteger contra perdas de dinheiro.

Portanto, carregar uma folha de louro na carteira ou na bolsa é a maneira mais fácil e eficaz de atrair abundância.

Sempre que você vir a folha, deve pensar em suas intenções de ganhar dinheiro e manter uma mentalidade positiva, focada em suas aspirações financeiras.