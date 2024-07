Conheça os animais que detectam doenças em seres humanos

Quando se trata de diagnosticar com precisão uma doença, pode-se pensar que são necessárias máquinas e equipamentos caros de alta tecnologia capazes de observar em profundidade o que acontece no corpo abaixo da pele.

ANÚNCIO

Mas embora esses instrumentos de alta tecnologia sejam certamente incríveis, eles não são os únicos capazes de detectar condições. Na verdade, é possível que até mesmo você compartilhe sua casa com um desses poderosos agentes detectores de doenças.

Pets preventivos

Há inúmeros casos em que donos de animais de estimação desavisados descobrem que tinham um problema de saúde graças a eles. Os exemplos incluem cães que lambem, cheiram e até tentam mastigar manchas na pele de seus donos, que posteriormente foram diagnosticadas como melanomas malignos.

Na verdade, muitas espécies de animais (desde o verme microscópico C elegans até formigas, ratos e cães) têm demonstrado com sucesso a capacidade de detectar doenças em pessoas a partir de amostras biológicas em experimentos.

As doenças descobertas são diversas

Desde câncer e infecções do trato urinário até covid-19 ou a infecção gastrointestinal Clostridium difficile. Muitas dessas doenças são potencialmente graves, especialmente em pacientes vulneráveis e imunocomprometidos, por isso a detecção precoce e precisa é essencial.

Estes são apenas alguns dos incríveis animais que podem revelar doenças em seres humanos.

Cães

São possivelmente o exemplo mais conhecido de um animal que pode detectar uma variedade de doenças, incluindo Parkinson, câncer de bexiga e malária.

ANÚNCIO

Os ataques epiléticos e os níveis baixos de açúcar no sangue em pacientes diabéticos também podem ser detetados por cães de alerta médica especialmente treinados.

Parece que o incrível sentido olfativo de um cachorro é fundamental para sua capacidade de detectar odores específicos, mesmo em concentrações incrivelmente baixas. De fato, acredita-se que o olfato do cachorro seja mais de 10.000 vezes melhor que o nosso. Eles até podem usar suas narinas de forma independente para investigar novos odores.

- Treinamento

Os cães de detecção biológica e alerta médica são inicialmente treinados para associar odores específicos com uma recompensa positiva, como um petisco ou um brinquedo. Em seguida, são preparados para reconhecer mudanças de odor ou mudanças físicas e de comportamento em seu cuidador que preveem uma convulsão (ou outro evento de saúde).

Os cães biodetectores geralmente ficam paralisados quando reconhecem um cheiro, aguardando sua recompensa. Os cães de alerta médica muitas vezes interagem com seu guia, às vezes tocando-os com a pata ou empurrando-os para indicar que devem tomar medidas por sua segurança.

Ratos

Os ratos também são excelentes a detetar odores específicos. A espécie gigante africana foi treinada para descobrir o cheiro de explosivos de minas terrestres em Moçambique.

Também estão se mostrando valiosas parceiras na detecção médica, desempenhando um papel importante na identificação de tuberculose em amostras de escarro recuperadas de casos suspeitos.

- Rapidez e eficácia

Os ratos são rápidos e levam apenas 20 minutos para verificar 100 amostras de pacientes. Usam o seu olfato para detetar a assinatura química distintiva da tuberculose nas amostras. O pagamento por um trabalho bem feito é uma dentada de abacate e banana.

Isso torna esses ratos treinados uma opção valiosa quando o tempo e o dinheiro podem ser limitados nas instalações de diagnóstico e detecção. Eles têm uma taxa de sucesso incrível: detectam com precisão casos positivos de tuberculose 81% das vezes.

Abelhas

Estes insetos podem detectar sinais de certas doenças em amostras, incluindo câncer de pulmão, tuberculose e covid-19.

São extremamente sensíveis a odores de baixa concentração, o que as torna capazes de detectar mudanças químicas de forma semelhante a cães e ratos.

Os pesquisadores conseguiram treinar as abelhas para responderem à presença de odores específicos fazendo com que estendam a língua para obter um incentivo de açúcar. Com treinamento, essa resposta se torna consistente e altamente sensível aos odores relacionados a estados patológicos.

Essa capacidade faz com que as abelhas sejam úteis para detectar doenças da mesma forma que outros animais. Seu tamanho poderia torná-las uma opção ainda mais eficiente e de baixo custo para a análise rápida de amostras.

Sentidos superiores

Tem a ver com a capacidade que muitos deles têm de detectar pequenas mudanças no perfil químico do olfato de uma pessoa.

Muitas espécies, incluindo cães, ratos e abelhas, podem identificar mudanças muito sutis nos chamados compostos orgânicos voláteis (COV) que o corpo libera em níveis muito baixos, mesmo quando alguém está saudável.

Na verdade, o hálito humano exalado contém aproximadamente 3.500 COVs diferentes. A composição e concentração de COVs liberados pelo corpo variam de acordo com a saúde de uma pessoa e serão diferentes se estiver lutando contra uma infecção ou lidando com um problema de saúde.

A capacidade dos animais de detectar doenças não beneficia apenas os seres humanos. Por exemplo, o verme C elegans não só pode detectar câncer em amostras humanas, mas seus sentidos olfativos superiores também o ajudam a detectá-lo em amostras de cães e gatos.

Habilidades dos animais

As habilidades que as diferentes espécies têm para detectar doenças com precisão podem tornar os animais treinados em detecção uma forma eficaz, não invasiva, rápida e econômica de identificar condições específicas. Isso pode até mesmo melhorar ainda mais as interações positivas entre pessoas e animais.

Especialmente devido aos regulamentos, os animais usados para identificar doenças atualmente são considerados apenas ferramentas de detecção que são usadas juntamente com técnicas de diagnóstico médico. Mas se os quadros regulamentares permitirem, os animais de detecção podem um dia tornar-se um componente chave do diagnóstico.

Na verdade, os cães farejadores foram mais rápidos (e mais baratos) para detectar a covid-19 do que os testes de PCR de rotina. Ao compreender as capacidades de detecção dos animais, poderíamos ajudar a aprimorar ainda mais as análises laboratoriais aplicando algumas de suas habilidades surpreendentes.