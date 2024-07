Como usar calças jogger com tênis Converse em 2024: 5 looks para estar confortável e na moda aos 40

Os joggers podem ser usados com tênis Converse aos 40 anos sem problemas, e nós te dizemos como

Os joggers tornaram-se a peça favorita das mulheres em 2024, pois são confortáveis e modernos e podem ser usados aos 40 anos sem problemas.

Esta peça, que se caracteriza por ter um corte ajustado na cintura e tornozelos e ser de cintura alta, chegou a substituir as leggings e pode ser usada de forma elegante se souber combiná-las e até mesmo se as usar com tênis Converse.

Não há nada mais confortável e moderno do que os tênis Converse, por isso são o calçado ideal para combinar com uma calça jogger em 2024 e se destacar. Vamos te mostrar como para que você brilhe onde quer que vá, até mesmo no trabalho.

Sapatilhas com body e tênis

Se quiser esbanjar elegância e estilo em 2024, pode usar uns joggers com um bodysuit de mangas compridas.

Complemente este visual com um par de Converse pretas ou brancas e, é claro, adicione uma bolsa chique e moderna e óculos escuros para exalar glamour.

Sapatilhas com casaco comprido e tênis

Se quiser algo mais elegante e fashion, então pode optar por usar uns joggers com uma camiseta.

No entanto, complemente este visual com um casaco maxi para parecer elegante e, claro, use converse para estar confortável e adicione joias.

Joggers com jaqueta e tênis Converse

Também pode usar umas calças joggers pretas ou cinzentas com um top e ténis brancos ou pretos.

Complemente este visual com uma jaqueta do mesmo tom da calça jogger e se for curta, parecerá mais elegante e moderna.

Tênis de corrida com blazer e tênis converse

Você pode combinar perfeitamente uma calça jogger com um blazer sem problema algum, elevando assim o visual e parecendo confortável e moderna.

Complemente com um body ou camiseta e, claro, use um par de Converse para ficar ainda mais confortável e parecer mais jovem.

Sapatilhas e top com tênis converse

Também podes usar uns joggers com um top de qualquer estilo que seja elegante e glamoroso, seja de mangas compridas, decote ou alças largas.

Combine este visual com um par de tênis Converse brancos ou rosas, na tonalidade que preferir, para um look chique.

Para parecer elegante e sofisticada, é importante que os seus tênis Converse estejam limpos e não sujos ou rasgados, pois se estiverem, vão tirar a sua classe e você vai parecer mal.