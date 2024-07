Esta é a razão pela qual você não deve chorar no dia do seu aniversário, de acordo com a numerologia

Considerado um momento muito importante, o dia do aniversário sempre tem uma vibração específica para cada indivíduo, o que representa um novo ciclo de vida.

E como detalhado pelo site Terra, derramar lágrimas durante esse dia pode afetá-lo negativamente. Em vez de aproveitar as energias renovadas, isso poderá trabalhar contra você, interrompendo esses processos.

Em resumo, a numerologia sugere que as energias negativas podem se manifestar como ansiedade, depressão e estresse.

Por outro lado, a psicologia aponta que a tristeza e a autocrítica em dias significativos podem afetar negativamente a autoestima e aumentar a vulnerabilidade emocional.

Ainda de acordo com as informações, para neutralizar os efeitos negativos do choro no dia do seu aniversário, tanto a numerologia quanto a psicologia recomendam a implementação de estratégias para aumentar a energia positiva e melhorar o bem-estar emocional.

Texto com informações do site Terra