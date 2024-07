As mechas cor champagne são a tendência ideal para mulheres de 50 anos

As mechas de cor champagne são as mais elegantes e modernas de 2024, e por isso se tornaram as favoritas das mulheres de 50 anos.

Além de serem elegantes e fazerem você parecer luxuosa, também ajudam a rejuvenescer, fazendo você parecer ter 20 anos de forma simples.

Trata-se de um tom que é uma mistura de castanho claro com mechas em tons de loiro frio, proporcionando uma renovação de visual fashion e glamouroso para este 2024.

Então, se você tem 50 anos ou mais, vamos te dizer como você pode se destacar, seja com cabelo curto ou comprido.

As mechas de cor champagne são a tendência ideal para mulheres com 50 anos que querem parecer ter 20

Mechas emoldurando o rosto em champanhe

Você pode usar mechas face framing em tom champagne, que são feitas com mechas nas laterais do rosto e mechas finas no restante do cabelo.

Este tipo de mechas dará luz ao seu rosto e fará você parecer mais jovem, disfarçando as rugas e fazendo você parecer fabulosa aos seus 50 anos em 2024.

Mechas finas champanhe

Se quiser algo mais sutil, pode experimentar umas mechas finas num tom de champanhe, quer tenha o cabelo curto, médio ou comprido.

Estas mechas vão da raiz até às pontas, e farão com que o seu cabelo ganhe vida e movimento, proporcionando-te um visual rejuvenescedor e fresco.

Mechas espessas e volumosas champagne

Para uma mudança mais radical, você pode optar por mechas densas e mais grossas em seu cabelo em um tom champanhe, o que também ajudaria a disfarçar os fios brancos.

Ao usá-las dessa forma, elas se misturarão com seus cabelos grisalhos e darão luz ao seu rosto, também ajudando a estilizá-lo e fazendo você parecer mais jovem.

Mechas de babylights

Claro que as Mechas babylights em tom champagne não podem faltar e são perfeitas para tirar anos de cima e iluminar o rosto.

Este tipo de mechas são muito finas e delicadas, por isso também vão te dar um visual elegante e jovial aos 50, exatamente o que você precisa para mudar o visual.

Balayage champanhe

Se quiser um estilo mais fácil de manter, você pode optar por um balayage champagne, que te ajudará a parecer ter 20 anos.

Este estilo requer pouco manutenção e ficará bem em cabelos pretos ou castanhos, dando um visual fresco e moderno para os seus 50 anos em 2024.