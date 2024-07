A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Louco

Existem oportunidades, recursos e tempo sendo desperdiçados com aspectos que não o levam a lugar nenhum. É hora de ser mais consciente e responsável para sair de comportamentos e dinâmicas que o fazem levar a vida com pouca noção daquilo que realmente importa.

Capricórnio – Carta A Estrela

O esgotamento físico, mental e emocional podem tomar conta e causam problemas que afetam bastante a vida, como esquecimento, falta de foco e ansiedade. Uma fase boa pode se ver afetada por perdas, términos ou inseguranças. É momento de cuidar da saúde como um todo e do seu espiritual também.

Aquário – Carta o Juízo Final

Situações e aspectos da sua vida passam por avaliações e decisões importantes. É hora de ficar atento, principalmente aos trabalhos e projetos que o importam na vida, pois começa uma etapa de ações que indicarão as colheitas que serão feitas no futuro. Danos podem ser compensados.

Peixes – Carta a Roda da Fortuna

Ninguém quer se relacionar com pessoas que não estão seguras dos seus sentimentos e da sua própria força. Por isso, é importante ser aquele que é seguro e se rodeia de pessoas que podem mudar para melhor, mas não vivem só na instabilidade e não passam firmeza, pois uma hora isso trará consequências e afastamentos irreversíveis.