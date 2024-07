Tipos de blusas que já não estão na moda e te fazem parecer fora de moda depois dos 40 anos

Se acredita que a moda perdura com o passar do tempo, você está errada. Esta se reinventa e é por isso que esses tipos de blusas já não estão na moda, então devemos evitá-los aos 40 anos ou mais.

Apesar de terem tido um peso significativo no nosso guarda-roupa ao longo das décadas, agora deram lugar a outras tendências mais atuais que nos rejuvenescem. Não as jogue fora, pois talvez voltem, mas por agora é preciso dar-lhes um stop.

Camisas com gola boba

De acordo com Lecturas, este tipo de blusas esteve muito presente no passado e também voltou como parte da moda vintage. Caracterizam-se por serem românticas e originais, já que todo o destaque recai sobre o adorno do colarinho e os elementos decorativos próximos, como laços ou babados, no entanto, atualmente são consideradas muito antiquadas.

Outra dica que eles oferecem é deixar de lado os estampados de xadrez em qualquer uma das blusas e tops que usamos, pois pelo resto do ano este 'print' foi relegado, assim como as bolinhas.

Blusas com transparências

Por outro lado, este inverno e final de 2024 está mostrando que as transparências não estão sendo usadas com tanta frequência. Embora seja uma forma de conseguir looks com detalhes ousados sem perder a elegância, as influenciadoras e famosas estão conseguindo isso com outros tipos de tecidos e detalhes, por isso é preferível dar lugar a novos modelos.

Assimétricas

Entre os tipos de blusas que não estão mais na moda em 2024 estão os cortes assimétricos. “O que está em alta são as mangas originais que tenham destaque, como as bufantes, as 3/4, as sino... Mas usar um ombro descoberto e outro com algum tipo de manga, isso é coisa de temporadas anteriores”, destaca a fonte.