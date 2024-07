“O branco será o rei”: as cores tendência no outono-inverno, de acordo com Carolina Herrera

Dourado

Embora o dourado seja uma das cores mais utilizadas para o outono-inverno, especialmente em eventos sociais, a forma como é combinado determina o quão elegante ou excessivo pode parecer.

Carolina Herrera combina muitas vezes com peças em prateado com um efeito menos brilhante, criando uma harmonia de metais onde a diferença de tons se torna a melhor opção para ser a convidada mais elegante.

Verde esmeralda

O verde esmeralda é uma das cores favoritas da temporada e é ideal para manter-se muito chique, sem a necessidade de estar sempre vestida na cor favorita de Coco Chanel.

A magia deste tom é que pode ser o protagonista absoluto ou pode fundir-se com tons inesperados, como o azul bebé, o rosa bebé e até mesmo com qualquer tom metalizado.

É perfeito para usar em tecidos mais interessantes, como seda ou veludo, pois qualquer um deles dará uma elegância muito profunda a esta cor incrível.

Rosa bebê

No outono-inverno da Carolina Herrera, nem tudo são cores escuras ou neutras, o rosa bebê também é uma grande aposta, uma alternativa perfeita ao nude, se combinado com as cores certas.

Em vez de usar um vestido preto incrível com sapatos discretos, por que não adicionar um toque de estilo com saltos cor-de-rosa bebê?

O importante é escolher a quantidade e a posição correta onde você usará esta variante de rosa.

Cinza Oxford

Para Carolina Herrera, o cinza Oxford é usado para dar vida às peças de roupa mais elegantes e românticas, desde um capote feminino até um casaco oversized para usar com suas calças favoritas em um dia casual na cidade.

Esta cor se torna na melhor opção em termos de outerwear, pois assim como pode ser combinada com preto, também fica incrível com nude, caramelo, bege, marinho e até mesmo com diferentes tonalidades de vermelho e rosa.

ANÚNCIO

Tags