Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 26 de julho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Aumento de sorte, aproveite este momento para materializar seus desejos mais profundos. Visualize claramente seus objetivos: abundância, sucesso e felicidade.

Aliados nos assuntos do coração. Prepare-se para um projeto importante que exigirá seu tempo e energia. Lembre-se de cuidar da sua saúde física e mental, fazer exercícios e descansar o ajudará a manter o foco.

Você receberá um dinheiro extra e poderá realizar alguns dos seus sonhos, como uma viagem com a família; porém, evite excessos e administre suas finanças com sabedoria.

Virgem

Hora de fazer uma mudança radical em sua vida, deixar para trás o que não lhe serve mais e abrir os braços para novas oportunidades.

A proposta de se mudar para perto dos seus pais pode ser um grande passo para o seu crescimento pessoal.

Aprender a abrir mão do controle permitirá que você aproveite mais suas conquistas, confie em suas habilidades e no universo. Mudanças importantes estão chegando em seu trabalho, fique alerta e disposto a se adaptar.

Você receberá um dinheiro extra, então aproveite para economizar ou investir. Cuide da sua saúde, principalmente das costas e da cabeça. Se o seu relacionamento não o satisfaz, não tenha medo de tomar uma decisão difícil, lembre-se que você merece ser feliz.

Libra

Sua energia é tão poderosa que atrai olhares de inveja, então para se proteger do mau-olhado. A sorte está do seu lado, então confie na sua intuição e siga em frente com seus projetos.

Quarta-feira é um dia perfeito para tomar decisões importantes e dar o próximo passo. Você alcançará abundância e a melhor compatibilidade amorosa.

É hora de você abrir seu coração para o amor verdadeiro, o universo apresenta a vocês uma oportunidade única de encontrar a felicidade a dois. Se você já tem uma relação, é hora de fortalecer seus laços e levar seu relacionamento para o próximo nível de amor.

Escorpião

Durante esta semana, na terça-feira, o universo lhe dá a oportunidade de avançar em seus projetos.

Hora de fechar ciclos. Você enfrentará procedimentos relacionados a pagamentos e impostos, mas não se preocupe, tudo ficará bem.

Recebendo uma comissão ou realizando uma venda de um imóvel que lhe permitirá respirar melhor. Sua intuição está alertando sobre pessoas falsas no trabalho, seja cauteloso com seus comentários e confie apenas em quem realmente te ama.