Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para está nova semana

Confira as revelações do tarot para está quarta semana de julho para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta da Roda da Fortuna nos diz que estes são tempos de crescer e aprender. Sempre surgirão novas oportunidades. Você poderá resolver uma situação econômica que estava pendente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você terá sorte, abundância e estabilidade, uma combinação perfeita. Precisa focar no crescimento neste ano. O tarot também destaca que novas mudanças estão por vir.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

Para o Signo de Aquário, a carta A Torre do tarot revela que estes são tempos de crescimento. Devemos começar com pensamentos positivos. Também é necessário investir em você mesmo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta do Julgamento nos diz que estes são momentos para agir e pensar em si mesmo. Continue focado no seu bem-estar. Não pense no que poderia ter sido.

Texto com informações do site AS.com