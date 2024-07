Corte de cabelo bob afiado para rostos redondos: 3 maneiras de usá-lo para estilizar os traços e parecer mais magra

Não é necessário fazer uma bichectomia ou um lifting facial se você tiver à sua disposição o corte de cabelo sharp bob para rostos redondos, a nova tendência em cortes de cabelo em 2024, por todos os seus benefícios. Não apenas estiliza e afina as características faciais, mas também é fácil de manter e fresco para os dias quentes.

Seu ar clássico se adapta a mulheres de todas as idades e estilos de vida, então poderíamos dizer que é um clássico da moda que nunca nos decepcionará.

Quais são os melhores cortes de cabelo sharp bob para rostos redondos?

De acordo com o portal especializado, Terra, o sharp bob “é inspirado nas mulheres da década de 70 e proporciona um estilo mais chique e elegante”, como alternativa ao bob clássico. Caracteriza-se por ter um acabamento mais arredondado e para dentro, em vez de pontas retas, mas igualmente polido.

É usado na altura da mandíbula, embora os especialistas recomendem principalmente a versão alongada para rostos redondos, pois reduz o volume e a proeminência das bochechas. Isso é, alguns centímetros abaixo do queixo, mas sem chegar às clavículas.

O corte bob afiado para rostos redondos também pode ser acompanhado por uma franja aberta tipo cortina, o que também reduzirá a redondez visual e trará um ar moderno, jovem e fresco ao visual.

Outra forma de equilibrar as facções com o corte sharp bob para rostos redondos é fazendo leves camadas internas, especialmente em cabelos muito volumosos, e pentear com secador para criar a suave curva polida com as pontas para dentro, o que proporciona um efeito com mais movimento, naturalidade e menos rígido.

Sempre estilize com a risca no meio porque centraliza a atenção para a metade do rosto e não há distrações dos lados, além de acentuar suas bochechas, recomendam especialistas da Vogue.