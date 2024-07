Ação para realizar antes de dormir e garantir um amanhã mais feliz, de acordo com a numerologia

Com base na numerologia, existe uma ação que você pode fazer para garantir que a magia nunca saia de sua vida.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site India.com, existem várias maneiras de levar uma vida saudável e próspera.

E a famosa vidente e curadora Janvi Gaur revelou recentmente como as pessoas podem trazer muitas mudanças mágicas em suas vidas apenas fazendo uma coisa simples.

Com clientes que incluem uma lista de empresários de alto perfil e celebridades, Janvi afirma que há uma prática que definitivamente pode trazer resultados às pessoas se for feita diariamente.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Ela conta que uma pessoa tem que sorrir por 10 segundos antes de dormir e só isso pode trazer toneladas de positividade recém-descoberta para a vida de alguém desde a manhã seguinte.

“Sorrir e contar até 10 em sua cabeça ao adormecer não apenas ajudará você a ter um bom sono, mas também fará com que você tenha um dia seguinte melhor”, contou.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, como ela mencionou, nossa alma busca positividade e tentamos garantir a nossa alma antes de adormecer que, seja como for o dia, mantivemos nosso sorriso intacto.

Com informações do site India.com