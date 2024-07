5 estilos de bob invertido para rostos redondos que rejuvenescem e modernizam o visual

Estas são todas as maneiras de usar este fabuloso corte de cabelo em alta

Não há uma única maneira de acertar com o bob invertido, um estilo bastante versátil e favorecedor para mulheres com rosto redondo em 2024. É um modelo que se adapta às características do rosto, ao estilo da mulher e à textura capilar, tornando-se um dos favoritos.

ANÚNCIO

Pelo seu comprimento midi é perfeito para os dias quentes, mas não é curto o suficiente para ser difícil de estilizar. Pelo contrário, podemos usá-lo solto, preso, liso ou ondulado, com franja ou desfiado, mas sempre com sua característica principal: ser mais curto na parte de trás e ter uma queda marcada em direção à parte frontal do rosto.

"O corte bob invertido é curto na nuca, projetando-se mais comprido em direção ao queixo ao adicionar algumas camadas e textura ao cabelo. Pode-se considerar que tem o estilo do corte bob em linha 'A', mas com uma forma mais de ferradura na curva que se forma na nuca", descrevem na Vogue.

O bob invertido é um dos melhores looks para rostos redondos

De acordo com os especialistas em moda, para rostos redondos, o bob invertido fica bem com "uma franja, penteado com risca ao meio ou adicionando um pouco mais de volume com um shampoo seco nas raízes".

Na verdade, é recomendado como um dos mais selecionados, até mesmo para rostos ovais, pois, por ser mais comprido no queixo e volumoso no topo da cabeça, faz com que esses tipos de rostos tenham um efeito mais alongado que ajuda a contrabalançar a redondez visual.

Por isso, quanto mais long bob ou midi for, melhor, pois potencializará essa queda radical que lhe cai tão bem. Outro aspecto a ter em conta é que tenha camadas internas para mais volume, movimento e modernidade, mas isso não pode ser excessivo porque gera uma maior pressão visual nessa zona.