As revelações deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 21 de julho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

No pessoal, o tarot de hojen aconselha que você dê tempo e espaço para conhecer melhor cada pessoa que a vida coloca à sua frente. Por alguma razão, ela aparece.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot detalha que o signo de Escorpião está em uma fase de questionamentos importantes e deseja sair da sua zona de conforto. No entanto, o alerta é que isso precisa ser sempre bem ponderado.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

A recomendação do tarot é: a Vida é sábia, portanto, se alguém o(a) feriu, deixe isso por conta das forças superiores. Elas se encarregam da Justiça!

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No que diz respeito aos assuntos do coração, o tarot recomenda que você evite discussões acaloradas para que não se transformem em conflitos difíceis de resolver.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A recomedação do tarot neste momento é: Opte pela solução mais pacífica e use a clareza mental típica do seu signo para apaziguar o ambiente.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Neste momento, o signo de Peixes é colocado à prova com um importante aviso do tarot: pare de criar desculpas para evitar situações por medo. É fundamental ter coragem para descobrir o novo.

Com informações do site Selfie PT