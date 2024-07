Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Tenha sabedoria para saber as coisas que você deve mudar para tornar o seu ambiente e as pessoas ao seu redor um mundo mais harmonioso e com muita tranquilidade.

Virgem

Com amor, generosidade e humildade, você tem os caminhos abertos para alcançar tudo o que deseja. Agradeça pelas bênçãos e continue sua cura.

Libra

O caminho se iluminará! Você é amor e proteção para todos, então encha-se de forças para seguir em frente e cuidar do que é bom.

Escorpião

Fique longe do que é ruim e deseje o melhor para os outros para não se deixar contaminar pelas energias negativas. Supere todos os obstáculos com sua luz e otimismo.