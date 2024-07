Você conhece? Este é o corte de cabelo em formato de bola, ideal para mulheres com cabelos cacheados

Este visual é ideal para mulheres com cabelos ondulados e cacheados

Se você tem cabelos encaracolados ou ondulados, o corte de cabelo bola chegou para dar personalidade, estilo e modernidade ao seu visual. É perfeito para mulheres que não têm medo de arriscar mudanças e que também gostam de ter um corte de cabelo curto e feminino.

ANÚNCIO

É muito confortável e fácil de usar, embora o negativo seja que você terá que fazer retoques constantes devido ao crescimento, então para algumas pessoas é difícil de manter. Os especialistas afirmam que ganhou destaque na década de 60, conferindo um visual vanguardista tanto para quem tem cabelo cacheado quanto liso.

Clique aqui para receber notícias sobre Beleza, Moda e Saúde pelo WhatsApp

Corte de cabelo em formato de bola para mulheres

Seu nome diz tudo. O corte de cabelo bola é um visual arredondado onde os cachos seguem uma forma esférica para dar volume na parte superior da cabeleira. Pode ser usado tão curto quanto você preferir, embora haja mulheres que conseguiram adaptá-lo a um comprimento médio sem maiores problemas.

No entanto, este é um visual pensado para mulheres com rosto e traços finos, pois os rostos redondos podem parecer mais sobrecarregados e bochechudos devido à forma do penteado.

“O corte bola é preferencialmente feito em cabelos curtos, mas também pode ser realizado em um corte médio, onde a parte arredondada ficará mais definida. O conceito é simples, o corte bola tem uma forma arredondada para se adaptar delicadamente à forma da cabeça,” descreve o estilista Jean Louis David em seu portal oficial.

“A base é definitivamente curta, mas com degradê e mais longa na parte de trás do pescoço para manter a espessura máxima”, afirmam sobre as dicas básicas para mudar de um cabelo longo para um corte de cabelo em bola para mulheres.

Esteve em tendência no final do ano passado sob o conceito de ‘bubble bob’, com um toque muito anos 90 e chique, que agora se reinventa para ter um efeito mais marcante.