O ritual com um ingrediente poderoso para atrair prosperidade e abundância e abrir seus caminhos

O bicarbonato de sódio, um composto sólido cristalino branco solúvel em água, encontrou o seu lugar não apenas na culinária e na limpeza doméstica, mas também em práticas para atrair abundância e prosperidade.

Segundo especialistas, através deste elemento procuramos harmonizar a energia dos espaços, o bicarbonato de sódio tem grande capacidade de purificar e neutralizar energias negativas que podem dificultar o fluxo de riqueza e bem-estar.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, neste contexto, acredita-se que ao limpar fisicamente um espaço com bicarbonato de sódio, você também está realizando uma limpeza energética, preparando o ambiente para atrair vibrações positivas e, com elas, abundância.

Da mesma forma, você pode realizar este ritual concentrando-se na energia que carrega dentro de você.

Para isso, você vai colocar bicarbonato de sódio na mão esquerda e vai esfregar as duas mãos, repetindo esta oração " Hoje ele tirou todo mal e todo sal da minha vida e eu me abro para receber abundância e prosperidad”.

Para encerrar este ritual, você vai lavar as mãos com bastante água, assim verá como as más energias e os bloqueios vão embora rapidamente.

É importante lembrar que embora este ritual possa ser significativo para muitas pessoas, a sua eficácia não é apoiada por evidências científicas.

Ainda de acordo com as informações, tal como acontece com qualquer prática espiritual ou esotérica, a fé e crença dos indivíduos no que estão fazendo é um componente crucial de sua experiência pessoal com o ritual.

Com informações do site Minuto Neuquen