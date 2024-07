Não brigue com seu filho! O que fazer para que ele te ouça e não te veja como sua inimiga

Um dos maiores desafios que as mães enfrentam com seus filhos é fazer com que eles as ouçam para se comportarem bem e não as vejam como inimigas.

ANÚNCIO

E chega uma idade em que costumam começar as birras e não importa o que você diga, eles não vão ouvir e terão a pior imagem de você, pois acham que você só quer dar ordens.

No entanto, isso não precisa ser assim e vamos te dizer quais são as chaves para evitar discussões ou brigas, e fazer com que seu filho te escute.

O que fazer para que ele te dê atenção e não te veja como sua inimiga

Não o repreenda, apresente os riscos e consequências a ele.

Uma das chaves para que seu filho não discuta com você e te ouça é não repreendê-lo, pois apenas fará com que ele te veja como sua inimiga.

O melhor é expor ou apresentar os riscos ou consequências de fazer ou não fazer o que você diz a ele, para que ele mesmo perceba o que deve fazer.

Seja flexível e ouça

ANÚNCIO

Também é importante ser flexível e ouvir o ponto de vista do seu filho, não apenas querer impor sua decisão ou opinião, pois o que ele pensa também é válido.

Deste modo, conseguirás acordos e concessões e terás mais resultados do que se impuseres o que deve ou não deve fazer, pois também quer ser ouvido e isso fará com que tenha uma atitude melhor.

Outra forma de fazer com que seu filho ou filha te ouça é falando com ele de forma positiva e sem gritos, e não de forma negativa.

Ou seja, não grite com ele e diga "não faça isso", mas sim diga o que ele deve fazer e de forma amigável, e você obterá melhores resultados.

Ofereça opções

Outra maneira de fazer com que seu filho obedeça e não se sinta mal ou faça birra é dar-lhe opções e permitir que ele escolha.

Isso fará com que ele perceba que a sua opinião conta, que ele tem opções e não uma imposição da sua parte, e será uma experiência melhor para ele, fazendo com que ele te veja como amiga e não como inimiga.