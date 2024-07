Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 19 e 21 de julho de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

É hora de deixar para trás relacionamentos tóxicos, tanto românticos quanto de suposta amizade, que só lhe trouxeram dor; lembre-se de que você merece ser amado por quem você realmente é.

Força para enfrentar seus medos e sair vitorioso de qualquer situação. No amor, entrará em sua vida alguém especial, valorize essa pessoa.

Confie no seu bom senso. Uma festa espera por você com muitas surpresas e presentes.

Virgem

Sorte e pagamento de uma dívida do passado. É hora de assumir o controle da sua vida, principalmente no que diz respeito ao seu relacionamento, você deve decidir com quem deseja compartilhar sua vida e deixar o amor fluir naturalmente.

Você também receberá ajuda divina. Não dê atenção a fofocas e boatos, pois seu signo costuma atrair inveja.

Na sexta-feira você terá reuniões de trabalho para discutir mudanças de emprego e novos projetos nos quais possa se destacar profissionalmente.

Libra

Fique um pouco calado sobre seus planos, especialmente amorosos, é hora de você tomar as rédeas da sua vida amorosa e escolher o melhor.

Se existe um amor do passado retornando, é preciso pensar bem. Uma ligação especial com os animais. Uma reunião de família cheia de risadas e bons momentos espera por você.

Emoções. Sua intuição estará à flor da pele, confie no seu talento e não tenha medo de brilhar profissionalmente porque o sucesso o espera.

Você paga dívidas e cura sua economia para ter paz de espírito. Mesmo que sua energia esteja alta, não negligencie sua saúde.

Escorpião

Fim de semana cheio de amor e novas experiências. Quem está em um relacionamento se prepara para uma fase de conexão intensa e profunda, gosta de paixão e romance.

Para os solteiros, um relacionamento formal e estável está prestes a chegar, mas não tenha pressa, aproveite para se conhecerem e deixar a conexão fluir naturalmente.

A intensidade pode ser um desafio nos relacionamentos, cultive a paciência e o equilíbrio. É hora de você expandir seu círculo social, procurar novos amigos e desfrutar da companhia de pessoas que pensam como você e que o ajudam a crescer.

Prepare-se para reuniões de trabalho inesperadas onde serão discutidas mudanças de pessoal e aumentos salariais.