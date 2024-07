Alerta dos Guardiões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Carta do Exu Mirim

Chegou a hora de construir as oportunidades da sua vida e tomar decisões para evoluir e conseguir o que deseja de verdade. Hora de focar no seu sucesso de forma madura e tirar o olho da grama alheia, mas sem ser egoísta com os aliados verdadeiros.

Virgem – Carta do Exu Caveira

É preciso ser disciplinado é ser mais honesto com você mesmo. Está na hora de subir na vida mudando com coisas positivas e deixando de olhar apenas o próprio umbigo. Quem dá sempre desculpas para se fazer de coitado, uma hora chora por isso mesmo.

Libra – Carta Exu Pimenta

Muita coisa boa acontece quando você aprende a guardar silêncio e ser maduro para entender que nem todo mundo que parece, realmente está do seu lado nas batalhas da vida. Seja ágil e inteligente para ir ainda mais longe, não caindo em armadilhas e manipulações.

Escorpião – Carta Pomba Gira 7 Saias

O reconhecimento e as boas notícias chegam para trazer prosperidade. No entanto, é hora de manter o equilíbrio e não se deslumbrar com o que é superficial. Corte algumas obsessões e saiba ir atrás do que é novo, pois sua vida precisa de movimento